الامارات | رئيس الدولة يتلقى برقية تعزية بوفاة طحنون بن محمد من أمير الكويت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، برقية تعزية من صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت فى وفاة المغفور له الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ،رحمه الله ، أعرب خلالها عن أحر التعازي وصادق المواساة في هذا المصاب الجلل سائلا الله العلي القدير أن يسكنه فسيح جناته.