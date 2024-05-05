مختبر دبي الفضائي.. أيقونة علمية جديدة

ابوظبي - سيف اليزيد - آمنة الكتبي (دبي)

تستعد بلدية دبي، ومركز محمد بن راشد للفضاء، لتطوير مختبر دبي الفضائي الذي يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وسيحدث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجالات الخدمات التخصصية المخبرية وأعمال المعايرة، حيث سيضم المختبر مركزاً متخصصاً لإجراء الدراسات والأبحاث المتخصصة التي تدعم التوجهات الاستراتيجية بالمجال الفضائي، كما سيتم إجراء فحوص مخبرية وأعمال معايرة للمواد والمنتجات والأجهزة والتقنيات التي تستخدم في المهمات والرحلات الفضائية.

يأتي المختبر الفضائي وفقاً لمذكرة تفاهم تم توقيعها بين بلدية دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء، حيث ستقوم الجهتان بدعم مختبر دبي الفضائي بأحدث التقنيات والأجهزة التي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك ليواكب ويضاهي المختبرات العالمية المتخصصة العاملة في هذا المجال.

كما سيتم تطوير بنية تحتية معلوماتية متكاملة ومتطورة، تتيح إنشاء قاعدة بيانات لتخزين مخرجات ونتائج الفحوص المخبرية وأعمال المعايرة الفضائية، وسيتم دعم قاعدة البيانات ببرامج حاسوبية متطورة، وذلك حرصاً على تعزيز مخرجاتها وتوظيف بياناتها المختلفة بتطبيقات نوعية ستكون الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، الأمر الذي سيعمل على تعزيز الدور الريادي لإمارة دبي في مجال الفضاء، وقطاع الفحوص المخبرية المتطورة، بما يضمن صياغة حلول استشرافية تعزز ريادة دبي العالمية في القطاع الفضائي ومجالات الفحوص المخبرية.

وتعمل بلدية دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء على تطوير نموذج رقمي ومحاكاة باستخدام قاعدة بيانات الفحوص المخبرية الفضائية، حيث يهدف النموذج الرقمي إلى استشراف المستقبل والتنبؤ بأنماط وخصائص المواد الغذائية والاستهلاكية، وهذا الأمر سيعد نقلة نوعية مبتكرة في مجال النماذج الرقمية وبرامج التنبؤ التي يتم الاستناد إليها، وسيعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة، وسيسهم بصورة غير مسبوقة في دعم التوجهات المستقبلية.

كما ستتولي بلدية دبي ومركز محمد بن راشد للفضاء، عبر مشروع مختبر دبي الفضائي، عمليات تدريب وتمكين الموارد البشرية المواطنة كأولوية قصوى، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية التخصصية في مجال الفحوص والمعايرة الفضائية، وآليات توظيف مخرجاتها بتطبيقات نوعية ودراسات بحثية متخصصة بأرقى بيوت الخبرة العالمية، الأمر الذي سيسهم بدوره في دعم وتطوير وصقل قدرات وكفاءات الكوادر المواطنة المتخصصة في مجالات القطاع الفضائي.

ريادة وتطوير

يتخذ مختبر دبي الفضائي، مقراً له في مختبر دبي المركزي، الذي يعد أحد أهم المختبرات الريادية على مستوى المنطقة والعالم، حيث عملت بلدية دبي على تطويره خلال السنوات الماضية بصورة تضاهي المختبرات العالمية، وبات يضم ما يفوق 5000 جهاز وتقنية فحص متطورة، تعد من أحدث الأجهزة والتقنيات التي تعمل وفق أفضل الممارسات العالمية.