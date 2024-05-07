"الصحة" تنظم ورشة حول "برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية"

ابوظبي - سيف اليزيد - نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع اليوم ورشة عمل حول برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية بالتعاون مع فريق برنامج "تصفير البيروقراطية" بمكتب رئاسة مجلس الوزراء.

وتهدف الورشة إلى استعراض أهداف وتوجهات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وتوضيح معايير التقييم كافة ونظام عمل البرنامج وخطط العمل تحقيقاً للمستهدفات الوطنية الرامية لتحسين جودة حياة المجتمع وإسعاد المتعاملين بما يعزز ريادة الإمارات وتنافسيتها في المؤشرات العالمية الخدمات الحكومية ودعم مسيرة التنمية المستدامة.

حضر الورشة عبدالله أهلي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة رئيس فريق تصفير البيروقراطية الحكومية بالوزارة وأعضاء فريق البرنامج في الوزارة ومديري إدارات الاستراتيجية والمستقبل والحوكمة والموارد البشرية والتدريب والمالية ومستشاري الوزارة القائمين على تنفيذ البرنامج، ومن جانب مكتب رئاسة مجلس الوزراء حضر الورشة المستشار هشام الأميري منسق برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية وأميرة الكتبي مديرة قسم تقييم الخدمات الحكومية وهند العبار خبيرة قطاع الخدمات الحكومية.

واستعرض الحضور نطاق تطبيق البرنامج والإجراءات والاشتراطات والمتطلبات المرتبطة بمحاور البرنامج وناقشوا معايير التقييم وآلية تحديد العمليات وتوضيح الخطوات القادمة التي يجب أن تقوم بها الوزارة استناداً لما تم استعراضه من قبل فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء وعلى ضوء محاور التقييم الخمسة التي يتضمنها برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية.

كما تم خلال الورشة وضع خطة عمل مفصلة ومحددة الأهداف والمراحل تمتد خلال المسار الزمني المحدد لإنجاز البرنامج حيث ستتضمن هذه الخطة آليات للمتابعة والتقييم المستمر وستختتم بعملية تقييم شاملة لقياس أثر التحسينات المنفذة في التسهيل على المتعاملين وتقديم خدمات سريعة من خلال تقليل الإجراءات وإلغاء المتطلبات والاشتراطات المكررة والعمل على ترسيخ تجربة مستخدم ريادية في القطاع الصحي.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع " تأتي هذه الورشة النقاشية في إطار جهودنا المستمرة لتحقيق المواءمة مع توجهات حكومة الإمارات لسرعة تبني وتنفيذ برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية لتعزيز كفاءة الأداء الحكومي وتقديم خدمات مؤسسية رائدة بمعايير عالمية.. وإننا في وزارة الصحة ووقاية المجتمع ملتزمون بتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين لتحقيق وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل".

وأكد أنه سيتم وضع خطة عمل محددة بإطار زمني واضح للتنفيذ خلال العام الحالي، معرباً عن ثقته بأن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على تحسين رحلة المتعاملين والتسهيل عليهم، لاسيما أن الوزارة تقدم مجموعة من باقات الخدمات التي توفر على المتعاملين الوقت والجهد وتتيح لهم الحصول على الخدمات دون الحاجة إلى تكرار الزيارات، سواءً إلى مراكز تقديم الخدمة للوزارة أو مراكز الخدمة التابعة للجهات الحكومية أو الخاصة الأخرى الشريكة في تقديم الخدمات الصحية والتي تستهدف تطوير خدماتها ضمن نهج مستدام لتعزيز ممارسات الابتكار القائمة على المرونة والاستباقية والجاهزية ضمن منظومة العمل وتقديم خدمات مؤسسية وبنية رقمية كفؤة وفعالة.

يذكر أن برنامج "تصفير البيروقراطية الحكومية" هو مبادرة قامت بها حكومة الإمارات بهدف تبسيط وتقليص الإجراءات الحكومية وإلغاء الإجراءات والاشتراطات غير الضرورية من خلال إلغاء ما لا يقل عن 2000 إجراء حكومي وخفض ما لا يقل عن 50% من المدد الزمنية للإجراءات وتصفير جميع الاشتراطات والمتطلبات غير الضرورية بهدف تعزيز ريادة حكومة الإمارات وتنافسيتها العالمية في الكفاءة الحكومية وغياب البيروقراطية وغيرها، ويتم تقييم نتائج العمل والاحتفاء بأفضل الإنجازات بنهاية عام 2024.