«التثقيف الصحي» توضح المعايير الخاصة ببرنامج المدارس المعززة للصحة

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

عقدت إدارة التثقيف الصحي التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، اجتماعاً تفصيلياً لشرح المعايير الخاصة ببرنامج المدارس المعززة للصحة، وذلك بحضور مدير إدارة التثقيف الصحي، وعدد من ممثلي الجهات المشاركة والداعمة للبرنامج.

استهلت إيمان راشد سيف الاجتماع بالترحيب بالحضور، وشكرت تشريفهم لمقر المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وتم التعريف بالإدارة وبرامجها المتنوعة التي تصب في تثقيف أفراد المجتمع كافة، ومن ضمنها برنامج المدارس المعززة للصحة، حيث تم عرض المخطط الزمني للبرنامج، وتوضيح أدوات القياس التي سيتم استخدامها في التقييم لضمان تحقيق الهدف المرجو من تطبيق البرنامج.

والجدير بالذكر عرض تفاصيل المعايير الخاصة بالبرنامج، ومناقشة آلية التقييم؛ نظراً لحضور المقيمين، علماً بأن الزيارات الميدانية للمدارس المشاركة ستكون أسبوعية لضمان المتابعة، والتأكد من استمرارية تطبيق المعايير، إضافة للتعرف على المبادرات والأنشطة التي تقوم بها المدارس لدعم وتعزيز صحة المجتمع المدرسي، كما تم توضيح المتطلبات الأساسية للبرنامج، وأهمها إشراك الطلبة وأولياء الأمور والمجتمع المحلي في تحديد أهم القضايا الصحية ليتسنى لهم وضع خطط العمل وتطبيقها، إضافة لعمل مقابلات مع الهيئة التدريسية والطلاب، وتوضيح آلية جاهزية المدارس المشاركة في إعداد خطط لأولياء الأمور وأصحاب المصلحة على الصعيد المدرسي، وذلك من منطلق تفعيل معيار الشراكات.

من جانبها، قالت مدير إدارة التثقيف الصحي: نشكركم اليوم على التعاون المشترك بين إدارة التثقيف الصحي ومنظمة الصحة العالمية وجميع الشركاء، متمثلين في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وهيئة الوقاية والسلامة، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية الشارقة والدفاع المدني، حيث تضمن الاجتماع شرحاً تفصيلياً للمعايير، من ضمنها السياسات والموارد الحكومية والمدرسية والحوكمة والقيادة المدرسية، إضافة للشراكات المدرسية والمجتمعية والمنهج الدراسي، وقد يكون أهمها البيئة المدرسية الاجتماعية والعاطفية والمادية والخدمات الصحية المدرسية.