700 خبير عالمي وصانع قرار في «آيسنار أبوظبي 2024»

9 مايو 2024 01:09

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق فعاليات الدورة الأضخم في تاريخ المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024» من 21 إلى 23 مايو الجاري، بمركز أدنيك أبوظبي، وتشهد مشاركة قياسية من كبرى الشركات العالمية المتخصصة في القطاع، ويستقطب الحدث أكثر من 700 خبير وصانع قرار من جميع أنحاء العالم.

جاء هذا الإعلان خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس لاستعراض آخر الاستعدادات والتجهيزات لإطلاق النسخة الثامنة من المعرض الذي يتم تنظيمه من قبل مجموعة أدنيك بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع شرطة أبوظبي.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اللجنة التنظيمية العليا لـ «آيسنار أبوظبي 2024»، أن «الدورة الثامنة للمعرض تحمل شعار «تسريع التحول في النظام البيئي للأمن الوطني»، وتمت صياغة رؤية استراتيجية مصممة لاستكمال الجهود العامة لتوقع المستقبل واستنباط حلول لمواجهة مجموعة متنوعة من التحديات العالمية الملحة».

وأوضح، أن «آيسنار أبوظبي 2024 أصبح منصة عالية التأثير تسهل الوصول المباشر إلى المتخصصين والمشترين الحكوميين الإقليميين، حيث سيسهم المعرض في إقامة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز أفضل الممارسات، وتسريع الابتكار في المرونة والوقاية والاستجابة لتمكين المجتمعات الوطنية ومجتمعات الأمن السيبراني لتعزيز الأمن العالمي».

وأضاف أن المعرض يعد ملتقى ومنبراً لكبار الخبراء في مجالات الأمن السيبراني والوطني وإدارة الأزمات، وتقييم أهم الاستراتيجيات لتعزيز الاستعداد والتأهب للمستقبل، من خلال معالجة أربعة مجالات أساسية للأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية البنية التحتية الحيوية، ولفت إلى أن «آيسنار أبوظبي 2024» سيوفر رؤى عملية حول تعزيز الأمن والحماية المجتمعية والمدنية وأحدث الابتكارات في مجال الأمن الوطني.

النسخة الأكبر

من جهته، قال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: «تفخر مجموعة أدنيك بتنظيم أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ معرض «آيسنار» منذ انطلاقته الأولى عام 2008، وذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي».

وأوضح: «الدورة الحالية للمعرض تشهد مشاركة قياسية من قبل كبرى الشركات العالمية المتخصصة بالقطاع، وتعكس حرص مجموعة أدنيك على دعم النمو المستدام لكافة الفعاليات التي تقوم بتنظيمها وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك ضمن استراتيجيتها الرامية للتأكيد على مكانة إمارة أبوظبي عاصمة لقطاع سياحة الأعمال في المنطقة».

وأضاف الظاهري أن الدورة الحالية تشهد إطلاق 6 فعاليات جديدة تقام للمرة الأولى على هامش المعرض، وتمثل إضافة نوعية للفعاليات التي تنضوي تحت مظلة المجموعة وتسهم في تعزيز إقامة الشراكات الاستراتيجية واستقطاب الاستثمارات للعاصمة أبوظبي وفق تطلعات القيادة الرشيدة، بالإضافة إلى دورها الحيوي في نقل التكنولوجيا والمعرفة المتقدمة وتوطينها في الدولة.

تبادل الخبرات

من جهته، قال جيمس مورس، رئيس أكاديمية ربدان: «يسرُّنا في أكاديمية ربدان الإعلان عن كوننا الشريك الأكاديمي للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، حيثُ سنعمل على إثراء الجانب المعرفي للمشاركين، وتعزيز تبادل التجارب والخبرات، إلى جانب تقديم الرؤى والتصوُّرات الهادفة إلى تعزيز منظومة الأمن الوطني». وأضاف مورس: «تنظِّم وزارة الداخلية وأكاديمية ربدان، بالتعاون مع مجموعة أدنيك مُؤتمر «آيسنار 2024»، بحضور نُخبة من صُنّاع القرار والخبراء والمتخصِّصين من حول العالم، حيثُ نطمح لأن يكون المؤتمر منصةً عالمية المستوى تُسهم بشكلٍ مُباشر في تبني الاستراتيجيات المُستقبلية والارتقاء بالابتكار الأمني وتحقيق الاستدامة في الأمن الوطني».

الحلول المبتكرة

من ناحيته، أكد الدكتور محمد حمد حارب الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني (TBC)، أن المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي يقام تحت رعاية كريمة لسيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، يجسد إيمان دولة الإمارات ورؤية الحكومة الرشيدة بأهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل المشترك لمواجهة التحديات ووضع الحلول المبتكرة لها من أجل الحفاظ على الأمن والأمان وتحقيق الاستقرار والازدهار على مستوى العالم.

وأضاف أن «آيسنار أبوظبي 2024» يشكل منصة عالمية رائدة تجمع تحت مظلتها القادة والخبراء المتخصِّصين في مجالات الشرطة والأمن وإدارة الأزمات والأمن السيبراني بهدف توفير الحلول الأمنية واستشراف مستقبل القطاع من خلال تطوير مفاهيم الأمن الوطني.

وقال الكويتي: إن الإمارات تتصدر مكانة عالمية رائدة في وضع السياسات وتطوير الاستراتيجيات المتقدمة في مختلف المجالات والقطاعات ولاسيما مجال الأمن السيبراني الذي يعد جزءاً لا يتجزأ من الأمن الوطني لدولة الإمارات ويشكل إحدى الركائز الأساسية لتحصين الفضاء الرقمي وتعزيز الأمن الإلكتروني، وذلك في ظل التطور التكنولوجي المتسارع الذي بات يسيطر على حياة الشعوب والمجتمعات حول العالم.

الرؤية المستقبلية

وقال العميد سيف سعيد الشامسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي: «سعداء في القيادة العامة لشرطة أبوظبي بأن نكون شريكاً استراتيجياً لمجموعة أدنيك المنظمة لمعرض «آيسنار أبوظبي 2024»، الذي يعد منصة رئيسة متخصصة للتواصل وتبادل الأفكار حول الأمن الوطني والأمن السيبراني، والشرطة، وإنفاذ القانون، والحماية». وأضاف: «تشارك شرطة أبوظبي بجناح يتضمن التعريف بمبادرة «بيئة التعليم المبتكرة» من خلال ‏أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، ومبادرة «فرصة أمل» من خلال مديرية مكافحة المخدرات، وتستعرض مديرية المرور والدوريات الأمنية الروبوتات الذكية والدوريات».

وأضاف: خلال المعرض سيتم التعريف بمنظومة إدارة المدينة الآمنة، إلى جانب مشاركة فريق تحديد هوية الضحايا، وفريق الحدث الأمني، وتعرض أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية تجربة التدريب الافتراضي، ويقدم ‏مركز الإمارات للأدلة الإلكترونية تعريفاً حول الأمن السيبراني، كما سيتم عرض آليات الأسلحة والمتفجرات. ولفت إلى أن معرض «آيسنار 2024» يعزز الروابط بين الشركاء العالميين ووجهات ومؤسسات الأمن الوطني على المستوى المحلي والإقليمي، ويسهل تبادل أفضل الممارسات، مما يزيد من فرص تعزيز التعاون والشراكة طويلة الأمد على نطاق عالمي. وأكد أن «آيسنار أبوظبي 2024» يجمع خبراء بارزين في العديد من المجالات الحيوية بما في ذلك الأمن الداخلي والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون من أجل تبادل الابتكارات والأفكار وبناء شراكات جديدة وصياغة الرؤية المستقبلية لقطاع الأمن بمفهومة الشامل.

210 عارضين

من جانبه، كشف دارين جونسون الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال للفعاليات، ذراع تنظيم الفعاليات التابع لمجموعة «أدنيك»، أن إجمالي المساحة الصافية للمعرض قد توسعت لتصل لنحو 24 ألف متر مربع بزيادة 57 في المئة عن الدورة السابقة، كما يشارك 210 عارضين، بنسبة نمو 14 في المئة عن دورة عام 2022، حيث تشارك 35 دولة بالمعرض بزيادة قدرها 6 في المئة عن الدورة السابقة.

ولفت جونسون إلى أن «آيسنار أبوظبي» سيشهد إطلاق منطقة بدء التشغيل والمدعومة من قبل صندوق خليفة، حيث سيتم تقديم 15 حلاً مبتكراً للشركات الناشئة، كما أن جناح الإمارات العربية المتحدة هو الأكبر من بين ستة أجنحة دولية مشاركة بالمعرض، وتتضمن محادثات الفعاليات 30 جلسة مع 38 متحدثاً، وأوضح أن المعرض يؤكد التزام مجموعة «أدنيك» باستضافة فعاليات عالمية عالية التأثير.

وقال خليفة القبيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مركز أدنيك أبوظبي التابع لمجموعة أدنيك: «يسعدنا في مجموعة أدنيك تنظيم واستضافة فعاليات معرض «آيسنار 2024» والمؤتمر المصاحب له في مركز أدنيك أبوظبي، الذي يعد أهم وأكبر مركز للمعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا».

وعلى صعيد آخر قال العقيد عبدالله محمد السويدي، نائب رئيس لجنة الفعاليات والعروض بوزارة الداخلية: «يشرفنا أن نكون جزءاً من «آيسنار أبوظبي 2024» لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي لجذب صناع القرار والخبراء العالميين في مجالات الأمن الوطني والأمن السيبراني». وأضاف: يتيح المعرض الفرصة لتسليط الضوء على الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة وأبوظبي لتعزيز أمن مجتمعنا، حيث ستركز الدورة الثامنة من «آيسنار أبوظبي 2024» على عرض أحدث الابتكارات والحلول الأمنية في القطاعات الأربعة للأمن الوطني والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون وحماية المرافق الحيوية. وأكد أن «آيسنار أبوظبي 2024» يكرّس الجهود لتسريع التحول الوطني والأمن السيبراني، كمنصة محورية للابتكار، حيث إن كوكبة من الخبراء وقادة القطاع ورؤساء الشركات العالمية سيتعرفون على التقنيات المتطورة وتبادل المعرفة وإقامة شراكات تحدد مستقبل تعزيز الإجراءات الأمنية لمواجهة التحديات العالمية المتزايدة.

«بودكاست» قادة الصناعة

تركز فعاليات «آيسنار» على الابتكار في المحادثات التقنية الجديدة، وهو «بودكاست» مباشر يشارك فيه قادة الصناعة على منصات وسائل التواصل الاجتماعي لتوسيع الوعي بالتقدم في مجال الأمن السيبراني. كما سيتم عرض محادثات التقنية، عبر بث مباشرة من المعرض، ويتمثل الهدف من هذه الحلقات في إشراك قادة الصناعة بنشاط على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وتعزيز دور وسائل التواصل في نشر الرسائل وتسهيل المناقشات حول أحدث التطورات والاتجاهات في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والنظام البيئي للأمن الداخلي. كما سيستضيف «آيسنار» بمنطقة بدء التشغيل 15 شركة ناشئة مدعومة من قبل «صندوق خليفة»، حيث ستعرض هذه الشركات الناشئة أبرز مشاريعها والتكنولوجيات التقنية المتطورة أمام الجمهور، ويعد إطلاق منطقة بدء التشغيل فرصة قيمة للشركات لعرض التصاميم المبتكرة أمام خبراء وقادة القطاع سواء الحكومي أو الخاص.

مركز «الإنتربول»

يستضيف «آيسنار أبوظبي 2024» لأول مرة، مركز شرطة الإنتربول، الذي يعد مركزاً رئيساً للتعاون وتبادل المعرفة والابتكار في إنفاذ القانون العالمي، حيث سيكون بإمكان الحضور متابعة جلسات جذابة وعروض تفاعلية وفرص التواصل مع كبار المتخصصين في إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى ذلك، فإن منطقة التفويض والشبكات في المعرض ستجمع العقول الرائدة في الأمن الداخلي والأمن السيبراني والشرطة وإنفاذ القانون، ضمن شبكة عالمية من الخبراء، تشمل المسؤولين الحكوميين وصانعي السياسات وقادة الصناعة، لترسيخ التعاون الذي يعزز التدابير الأمنية على مستوى العالم.

مشاركة

تعد مشاركة الشركات الناشئة في «آيسنار» ميزة جديدة أخرى تسلط الضوء على القدرات الفريدة للمؤسسات الأمنية من الدول المشاركة لأول مرة في المعرض، ومع وجود طلب كبير، تظهر 44% من الشركات المشاركة لأول مرة من جميع أنحاء العالم، وستعرض التكنولوجيا المبتكرة التي تعزز الأمن السيبراني وتحمي البنية التحتية الأساسية والأمن الوطني.