لجنة "بالوطني" تناقش تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - ناقشت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة الدكتور عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، موضوع تعزيز دور الإعلام الحكومي لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية، بحضور ممثلي المكتب الوطني للإعلام، ووكالة أنباء الإمارات.

حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة، كل من الدكتورة مريم عبيد البدواوي مقررة اللجنة، وآمنة علي العديدي، وحميد أحمد الطاير، وعائشة خميس الظنحاني، والدكتورة موزة محمد الشحي، ونجلاء علي الشامسي أعضاء المجلس.

كما حضره من المكتب الوطني للإعلام، محمد علي الظهوري المدير التنفيذي لقطاع العمليات الإعلامية، ومن وكالة أنباء الإمارات كل من محمد جلال الريسي المدير العام، وجمال ناصر الصويدر المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري.

جرى خلال الاجتماع مناقشة السياسات الإعلامية الوطنية، ودورها في تأصيل المحتوى وترسيخ وتعزيز الهوية الوطنية، والاطلاع على اختصاصات ودور المكتب الوطني للإعلام ووكالة أنباء الإمارات، وآلية تنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات الإعلامية الاتحادية والمحلية لتطوير الأداء الإعلامي الحكومي الوطني، والمبادرات والمشاريع الإعلامية الهادفة إلى تعزيز وترسيخ سمعة ومكانة الدولة إقليميا ودوليا.

وتناقش اللجنة الموضوع وفق محوري، التشريعات المنظمة للإعلام في الدولة، وسياسات واستراتيجيات الدولة لتأصيل المحتوى وترسيخ الهوية الوطنية.