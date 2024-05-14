«أبوظبي للمحاسبة» ينظم يوماً مفتوحاً لاستقطاب الكفاءات الوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

نظم جهاز أبوظبي للمحاسبة، فعالية اليوم المفتوح، التي استمرت على مدار يومين في مقر الجهاز، لاستقطاب كوكبة من الخريجين الجامعيين الإماراتيين، وإتاحة الفرصة لهم للانضمام لبرنامج النخبة، الخاص بتدريب وتأهيل الكوادر الإماراتية للعمل في مجال الرقابة وحماية الموارد العامة.

وجرى خلال اليوم المفتوح، استعراض وشرح مفصل عن برنامج النخبة وآليات الالتحاق به، كما تم تعريف الخريجين بدور الجهاز في حماية المال والموارد العامة وكيفية عمل القطاعات الداخلية فيه، فيما خضع الطلبة لامتحانات الكفاءة والتقييم التي تعتبر جزءاً من مرحلة الالتحاق بالبرنامج.

وأبدت هيفاء الشمري، مدير إدارة الموارد البشرية في جهاز أبوظبي للمحاسبة، سعادتها بتوفير البيئة الداعمة للكوادر الوطنية التي تمتاز بكفاءات ومواهب عديدة لتأهيلها وصقلها وبنائها لدعم منظومة الحفاظ على المال والموارد العامة في الإمارة. وقالت إن المرشحين تمكنوا في اليوم المفتوح من التعرف على دور الأجهزة الرقابية بشكل أقرب وبصورة واقعية لفهم متطلبات هذا المجال والتعرف على أفضل المعايير العالمية المطبقة، وكيفية توظيفها بشكل فعال لتعزيز النزاهة والمسؤولية والمحاسبة.