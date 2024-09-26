الامارات | «تنمية المجتمع» تطلق منصة حوارية تجمع أصحاب التجارب الملهمة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع مبادرة «حوار المجتمع»، بحضور وزيرة تنمية المجتمع شما المزروعي، وذلك تزامناً مع «اليوم العالمي للمسؤولية المجتمعية».

وتعتبر المبادرة منصة حوارية تفاعلية تجمع صُنّاع القرار والمسؤولين وأصحاب التجارب والنجاحات المُلهمة في دولة الإمارات ضمن حوار إيجابي لمناقشة مختلف القضايا المجتمعية، والاطلاع على أفضل الممارسات بهدف الخروج بتوصيات وحلول فعّالة وعملية تعمل على تمكين كافة الفئات المجتمعية، وتعزيز القيم والعادات الإماراتية الأصيلة.

وناقشت أولى جلسات «حوار المجتمع»، التي أقيمت في متحف الاتحاد بدبي أهمية مفهوم «المسؤولية المجتمعية»، بما لها من دور رئيس في تعزيز التنمية والتمكين الاجتماعي في دولة الإمارات من خلال التطرق إلى أربعة محاور تناولت المسؤولية المجتمعية من منظور «المجتمع وثقافة التطوّع والتمكين» و«منظومة الإعلام الوطني» و«استدامة تمكين الكوادر الوطنية»، و«الشباب وثقافة اللامستحيل».

وقالت رئيس مجلس شباب وزارة تنمية المجتمع بسمة الحبسي، إن «(حوار المجتمع) إحدى المبادرات المستدامة للمجلس التي استوحت فكرتها من الاجتماع التاريخي الذي عُقد بين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في عرقوب السديرة للاتفاق على تأسيس دولة الإمارات، حيث كان الحوار والتلاقي الفكري هما القيمة الأسمى التي تركت أثراً ودرساً إيجابياً مازلنا ننهل من دروسه وعبره حتى الآن تحت ظل قيادتنا الرشيدة»، مشيرة إلى أنه سيتم تنظيم حوارات مجتمعية مقبلة داخل الدولة وخارجها لتعزيز قيم الحوار الإيجابي وإثراء الجلسات بنقاشات وتوصيات نوعية تحقق رؤيتنا وأهدافنا في تمكين المجتمع الإماراتي.