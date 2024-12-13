تنويه من شرطة أبوظبي يتعلق بمهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2025"

ابوظبي - سيف اليزيد - تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي "تل مرعب 2025" في الفترة من 13 ديسمبر 2024 إلى 4 يناير 2025 بمدينة ليوا في منطقة الظفرة.

وأكد العميد حمدان سيف المنصوري، مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة بقطاع الأمن الجنائي حرص شرطة أبوظبي على الارتقاء بمستويات السلامة والأمان في المهرجان ، وتحقيق أهداف المنظومة الشرطية والأمنية لاستدامة الشعور بالأمن والأمان وتقديم خدمات استباقية تعزز ثقة ورضا المجتمع .

وأشاد بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في تنظيم العديد من الفعاليات التي تستقطب عشّاق التخييم والبر، و الاستمتاع بمجموعة من المنافسات الرياضية وتحديات السيارات الدولية التي يشارك فيها عدد من أشهر المحترفين والاختتام ببطولة صعود تل مرعب التي تعدُّ الحدث الأشهر والأبرز سنوياً ضمن الفعاليات.

وأوضح ان المديرية تهتم بالتفاعل مع الجمهور واستثمار الأحداث الجماهيرية للتواصل مع المجتمع بمختلف شرائحه لتشجيع السائقين على احترام أنظمة السير والمرور والتوعية بالقيادة المرورية الآمنة وفقاً للنظم واللوائح المرورية لافتاً إلى مشاركة مديرية شرطة منطقة الظفرة بمجموعة من الأنشطة التوعوية و عرض دوريات رمال والتي تتميز بسهولتها في التحرك بالمناطق الرملية.

وحث زوار المهرجان ومستخدمي الدراجات النارية على الالتزام بتدابير السلامة والأمان والحرص على عدم إصدار الضجيج والازعاج بمناطق مخيمات العائلات والالتزام بضوابط الأمن والسلامة في قيادة الدراجات النارية والحرص على ارتداء خوذات الرأس والاهتمام بتدابير السلامة.

وأكد الحرص على تطبيق خطة شاملة لتأمين السلامة المرورية للجمهور، وتركز على تكثيف الدوريات في موقع المهرجان وتنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إلى فعاليات المهرجان.

وتشارك في المهرجان إدارة الدوريات الخاصة وإدارة طيران شرطة أبوظبي وإدارة المرور والدوريات الأمنية بمنطقة الظفرة و قسم الشرطة المجتمعية وقسم الإعلام الأمني بمنطقة الظفرة وكافة الإدارات التخصصية في شرطة أبوظبي إلى جانب مشاركة هيئة أبوظبي للدفاع المدني.