الامارات | شخبوط بن نهيان يلتقي برئيس جمهورية جنوب أفريقيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 21 ديسمبر 2024

التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، فخامة سيريل راما فوزا رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، في جوهانسبرغ، بحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية.

‎ونقل معاليه تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎‏‎من جانبه، حمّل فخامة رئيس جمهورية جنوب أفريقيا معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومةً وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

‎وجرى خلال اللقاء، بحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا وسبل تنميتها في مختلف المجالات. كما أكد الجانبان أهمية العمل على مواصلة دفع التعاون بين الجانبين لتحقيق المصالح المتبادلة.

‎كما التقى معالي الشيخ شخبوط بن نهيان بمعالي بول ماشاتيل نائب رئيس جمهورية جنوب أفريقيا وجرى خلال اللقاءات بحث توطيد العلاقة في شتى المجالات.