خالد بن محمد بن زايد يزور سرور بن محمد ويتبادلان التهاني بمناسبة شهر رمضان

ابوظبي - سيف اليزيد - زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، سموّ الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، بقصر سموّه في أبوظبي.

وتبادل سموّهما، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه الأيام الفضيلة على دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة وشعبها الكريم بالخير واليُمن والبركات، وأن يُديم على دولة الإمارات مزيداً من الرفعة والتقدّم والرخاء تحت قيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

حضر اللقاء، معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد.