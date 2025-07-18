الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن

0 نشر
0 تبليغ

طحنون بن زايد: في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن

ابوظبي - سيف اليزيد -  أكد سموُّ الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، أن في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن، ومساراً استراتيجياً تبناه القادة المؤسسون.
وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «في ذكرى يوم عهد الاتحاد نستذكر محطة تاريخية من محطات الوطن، ومساراً استراتيجياً تبناه القادة المؤسسون، ليكون التوافق أساساً والاتحاد رؤية سديدة، والنهوض بالدولة وحمايتها الهدف الأسمى».
وأضاف سموه: «الاتحاد مصدر قوتنا وفخرنا، وسيبقى "البيت متوحد" بحكمة وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه حكام الإمارات».

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا