فرحة البداية.. مدارس الدولة تحتضن الطلبة في أول أيام العام الدراسي الجديد

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

بدأت صباح أمس مدارس الدولة الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، استقبال الطلبة في مختلف الحلقات الدراسية، إيذاناً بانطلاق العام الأكاديمي 2025-2026، وسط أجواء تنظيمية واستعدادات واسعة النطاق، هدفت إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومنظمة من اليوم الأول.

وفي مجمع زايد التعليمي في السيوح، أكدت سعيدة الحمادي، مديرة المجمع، في تصريح لـ«الاتحاد» أن الكوادر الإدارية والتدريسية وموظفي الأمن عملوا على مدى الأيام الماضية على تهيئة مرافق المدرسة، بما يضمن استقبالاً سلساً للطلبة وأولياء أمورهم، مشيرة إلى أن الكتب الدراسية للعام الجديد تم استلامها وبدأ توزيعها على الطلبة منذ الدقائق الأولى لدخولهم الفصول.

وقالت الحمادي، إن فرق العمل نظّمت عملية دخول وخروج الطلبة، وضمنت انسيابية حركة الحافلات المدرسية من وإلى المجمع، إضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين حركة السير في الطرقات المحيطة بالمدرسة، بما يضمن سلامة أبنائنا الطلبة، ويعكس الجاهزية العالية التي تميّزت بها مدارس الدولة مع انطلاقة العام الدراسي.

ومنذ اللحظات الأولى لفتح أبواب المجمع، انتشرت فرق من الهيئات التدريسية والإدارية عند المداخل المختلفة للمدرسة، حيث اصطف المعلمون والمعلمات للترحيب بالطلبة بابتسامات عريضة وأجواء عائلية دافئة. وكان المشهد لافتاً حين بادر بعض المعلمين بمصافحة التلاميذ الصغار ومرافقتهم إلى قاعاتهم، في لفتة عكست روح الأسرة الواحدة التي تسعى المدرسة إلى ترسيخها.

كما بدت الأروقة نابضة بالحيوية مع أصوات الترحيب والتوجيه، إذ عملت الفرق على مرافقة الطلبة المستجدين إلى قاعاتهم، ومساعدتهم على التأقلم السريع مع البيئة الجديدة. وحرص الإداريون على استقبال أولياء الأمور عند المداخل، مطمئنين إياهم إلى أن أبناءهم في أيدٍ أمينة.

هذه الأجواء التي امتزجت فيها ملامح الحماس مع رهبة اليوم الأول، عكست حرص المدرسة على جعل العودة إلى المقاعد الدراسية مناسبة أقرب إلى الاحتفال، يتشارك فيها المعلمون والطلاب وأولياء الأمور مشاعر التفاؤل ببداية عام دراسي جديد. ويأتي ذلك، في إطار خطة شاملة وضعتها وزارة التربية والتعليم، هدفت إلى توفير بيئة تعليمية متكاملة ومرافق مجهزة، إضافة إلى استكمال تسليم الكتب والمواد التعليمية لجميع المدارس، ما يعزّز من انطلاقة قوية للعام الجديد، الذي يتوزع على ثلاثة فصول دراسية، بإجمالي 178 يوماً دراسياً.