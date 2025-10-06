طالبان: لن نسلم قاعدة باغرام لأميركا

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: أكدت حركة طالبان تؤكد أنها لن تُسلم قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان للولايات المتحدة.

صرّح عضو بارز في طالبان لشبكة (سكاي نيوز) البريطانية، أن حكومته أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة فتح السفارة الأفغانية في واشنطن العاصمة والسفارة الأميركية في كابول.

ورفض المتحدث باسم طالبان بشدة مساعي دونالد ترامب "لاستعادة" قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان.

في مقابلة حصرية مع سكاي نيوز، قال ذبيح الله مجاهد: "لن يسمح الأفغان أبدًا بتسليم أراضيهم لأي شخص تحت أي ظرف من الظروف".

لكن العضو البارز في طالبان قال إن حكومته أجرت محادثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة فتح السفارة الأفغانية في واشنطن العاصمة والسفارة الأميركية في كابول.

وقال: "لقد ناقشنا هذا الأمر، ونتمنى أن نرى إعادة فتح السفارتين في كابول وواشنطن".

يذكر أنه مرت أربع سنوات منذ وصول طالبان إلى السلطة، وروسيا وحدها هي التي اعترفت رسميًا بحكومتها.

لكن السيد مجاهد نفى وجود "مشكلة شرعية" لديهم، مدعيًا أن العديد من الدول اعترفت بقيادتهم سرًا.

وليست روسيا وحدها من اعترفت علنًا بالإمارة الإسلامية، بل هناك العديد من الدول الأخرى التي أعلنت اعترافها، وإن لم يكن علنيًا.

فرضت حكومة طالبان قيودًا متزايدة على النساء والفتيات، ولا تزال الفتيات فوق سن الثانية عشرة محرومات من الالتحاق بالمدارس.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق اثنين من كبار قادة طالبان، أحدهما المرشد الأعلى، هيبة الله أخوندزاده، متهمةً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان.