ذياب بن محمد بن زايد يستقبل رئيس الوزراء اليمني في واحة الكرامة

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، في واحة الكرامة، معالي سالم صالح بن بريك، رئيس وزراء الجمهورية اليمنية الشقيقة، ضمن زيارته الرسمية للدولة حالياً.

واستعرض معالي رئيس الوزراء اليمني، يرافقه سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، حرس الشرف الذي اصطفَّ لتحيته، ثمَّ وضع إكليلاً من الزهور أمام نصب الشهيد.

واستمع معاليه إلى شرحٍ عن واحة الكرامة ومرافقها التي ترمز إلى بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

وأشاد سموّ الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة، بمسيرة العلاقات التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية الشقيقة في كافة المجالات، بدعم وتوجيهات قيادتَي البلدين لتحقيق المصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين.

وأشار سموّه إلى أنَّ واحة الكرامة تجسِّد في دلالاتها العميقة عرفان ووفاء قيادة دولة الإمارات لأبطالها، الذين قدَّموا أرواحهم الغالية فداءً للوطن وترابه الطاهر، إضافةً إلى أنها رمز لشِيَم البطولة والشجاعة والبذل التي تتمسَّك بها الأجيال الإماراتية بفخر واعتزاز.

وفي ختام الجولة، سجَّل معالي رئيس الوزراء اليمني كلمةً في سجِّل الزوّار عبَّر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة.