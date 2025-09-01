حالة جوية متوقعة من الأربعاء إلى الجمعة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال المركز الوطني للأرصاد إن الدولة ستتأثر خلال الفترة من الأربعاء 3 إلى الجمعة 5 سبتمبر بامتداد منخفض جوي سطحي وعلوي من الجنوب، وتقدم خط الالتقاء المداري (ITCZ) وتحركه من الجنوب باتجاه الدولة.

وأشار المركز في تقريره عن الحالة الجوية إلى تدفق كتلة هوائية رطبة من بحر العرب وبحر عُمان باتجاه الدولة، مع ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار، وتكون السحب الركامية على مناطق متفرقة بسبب وجود الجبال الشرقية.

وأوضح أن المناطق المتأثرة تشمل بعض المناطق الشرقية والجنوبية، وتمتد إلى بعض المناطق الداخلية، حيث يُتوقع تشكّل سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار مختلفة الشدة، مع البرق والرعد أحيانا، وتساقط حبات البَرَد الصغيرة، خاصة يومي الأربعاء والخميس.

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ونشطة إلى قوية أحياناً مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

البحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا في الخليج العربي وبحر عُمان.