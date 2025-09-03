عبدالعزيز بن حميد يشهد ختام «صيفنا سعادة 2025» بعجمان

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

شهد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بعجمان، أمس، الحفل الختامي للدورة السادسة ‏من برنامج «صيفنا سعادة 2025» الذي نظمته حكومة عجمان، بالتعاون مع جهات اتحادية ومحلية.‏

وأكّد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، أن البرنامج يجسّد حرص الإمارة على الاستثمار في طاقات الشباب، وتعزيز ‏دور المبادرات المجتمعية في إسعاد مختلف الفئات.‏

وأضاف: «إن البرنامج نجح في تحويل الإجازة الصيفية إلى فرصة ثرية للتزود بالمعرفة وممارسة الرياضة والفنون ‏والتطوع والاقتراب من علوم التقنية، بروح تليق بعجمان وطموحاتها».‏

وتابع: «إن ما شهدناه خلال هذه الدورة من البرنامج هو تجسيد لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ حميد بن راشد النعيمي، ‏عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، ومتابعة سموّ الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس ‏التنفيذي، نحو تمكين الشباب وصناعة مستقبل أكثر إشراقاً يقوم على جودة الحياة والابتكار والتميز».‏

وأضاف: «إن (صيفنا سعادة) أثبت مكانته منصةً رائدةً تستقطب مختلف الشرائح العمرية». ‏

حضر الحفل، معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي، رئيس دائرة ‏الميناء والجمارك بعجمان، ومديرو الدوائر، وعدد من كبار المسؤولين.‏

وكرّم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي شركاء البرنامج، حيث كرم معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، وأسماء الحمادي، وكيل مساعد لقطاع تنمية المبدعين بوزارة الثقافة، وخالد النعيمي، مدير الهيئة الاتحادية للشباب.