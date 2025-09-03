اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يصل إلى الرياض في زيارة أخوية وولي عهد السعودية في مقدمة مستقبليه

ابوظبي - سيف اليزيد - وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، إلى الرياض اليوم، في زيارة أخوية إلى المملكة العربية الشقيقة. وكان صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، في مقدمة مستقبلي سموه لدى وصوله والوفد المرافق، مطار الملك خالد الدولي.
يرافق سموه، خلال الزيارة، وفد يضم، سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وسعادة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

