حميد النعيمي يصدر قراراً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء «الأعمال الخيرية العالمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، قراراً أميرياً بتشكيل مجلس أمناء هيئة الأعمال الخيرية العالمية، لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ابتداءً من الأول من سبتمبر الحالي، في خطوة تؤكد دعم الإمارة لرسالة الهيئة الإنسانية والتنموية.
ونصّ القرار على أن يترأّس المجلس الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، فيما يتولى عبدالرحمن غانم عبدالرحمن المطيوعي منصب نائب الرئيس، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: سلطان خليفة بن حارب المهيري، ورائد عبيد محمد الزعابي، وعائشة محمد سعيد الملا، وعبيد حمد عبيد الزعابي، والدكتور عبدالله محمد بن شمل المعمري، وسعيد أحمد راشد بن شبيب، وعفراء بخيت سيف بن هندي العليلي.
وأعرب صاحب السمو حاكم عجمان عن شكره لأعضاء المجلس السابقين، مثمّناً جهودهم، مؤكداً أن المجلس الجديد بما يضمه من كفاءات وخبرات، سيواصل مسيرة الإنجازات، ويعكس قيم الإمارات الأصيلة في البذل والتراحم.
وأشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، بالدور المحوري للهيئة في نشر قيم الخير والعطاء، مباركاً تشكيل المجلس الجديد، ومؤكداً أن العمل الخيري رسالة حضارية وإنسانية راسخة في هوية الإمارات، وأن ما تحقق من إنجازات يمثل رصيداً وطنياً ينبغي تطويره باستمرار.
من جانبه، أعرب الشيخ الدكتور محمد بن عبدالله النعيمي رئيس مجلس الأمناء عن اعتزازه بالثقة الغالية التي أولاها له صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهده، مؤكداً أن المجلس سيعمل على خطط استراتيجية شاملة، تعزّز استدامة الموارد وتنوع البرامج لخدمة الفئات الأكثر حاجة.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد مبادرات نوعية في التعليم والرعاية الصحية، ورعاية الأيتام والأسر المتعففة، ودعم مشاريع الأسر المنتجة، إلى جانب تعزيز الشراكات مع مؤسسات حكومية ومنظمات إنسانية دولية لضمان وصول المساعدات بكفاءة وسرعة.
وأكد التزام المجلس بالعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز مكانة الهيئة كمؤسسة إنسانية رائدة تنطلق من عجمان لتصل بخير الإمارات إلى المستحقين داخل الدولة وخارجها.