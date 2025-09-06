اخبار الخليج / اخبار الإمارات

"الشؤون الإسلامية" تدعو إلى إقامة صلاة الخسوف غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة إلى أداء صلاة الخسوف، مساء غدٍ الأحد الموافق 7 سبتمبر، اقتداءً بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في إقامة الصلوات المشروعة عند الظواهر الكونية. 
يأتي ذلك بناءً على ما أعلنه مركز الفلك الدولي من حدوث خسوف للقمر، يبدأ عند الساعة 8:27 مساءً، ويصل إلى ذروته عند الساعة 10:12، وينتهي عند الساعة 11:57 مساءً. 
وأوضح مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، في بيان، أن صلاة الخسوف مستحبة في حق كل من تجب عليه الصلاة من الرجال والنساء، سواء كان الخسوف جزئيًا أو كليًا. 

