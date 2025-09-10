الطقس في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد يصاحبها سقوط أمطار بعد الظهر يصبح رطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الغربية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 15:20، والمد الثاني عند الساعة 03:45، والجزر الأول عند 08:55، والجزر الثاني عند الساعة 21:36.

وفي بحر عمان الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 11:30، والمد الثاني عند الساعة 00:56، والجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 23:06.