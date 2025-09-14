«الإمارات للإفتاء» يُطلق الإصدار الخاص بـ «مؤتمر الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»

ابوظبي - سيف اليزيد - دشّن معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الإصدار الخاص بأعمال وأبحاث المؤتمر العالمي الثاني «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، الذي عقد يومي 7و8 نوفمبر من العام 2023، وذلك على هامش ورشة عمل بعنوان «إعداد اللوائح والسياسات المتعلقة بالفتاوى العامة والخاصة».

يضم الإصدار خمسة مجلدات تشمل أبحاثاً علمية تناولت عدداً من القضايا المعاصرة، منها التأصيل الشرعي للمستجدات العلمية في الفتوى، والمسائل المرتبطة بالفضاء والمناخ، إضافة إلى القضايا الطبية وطب الأسرة، وقضايا الذكاء الاصطناعي.

يأتي هذا الإصدار ثمرة جهود مجموعة من العلماء والباحثين والخبراء من مؤسسات إفتائية وطنية ودولية، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثاني «نحو الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية»، بهدف تقديم حلول معتبرة للتحديات الفقهية المرتبطة بالمستجدات العلمية الحديثة.