نيابة عن رئيس الدولة.. منصور بن زايد يصل إلى الدوحة ليرأس وفد الإمارات إلى القمتين الخليجية الاستثنائية والعربية - الإسلامية الطارئة

ابوظبي - سيف اليزيد - نيابة عن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، إلى العاصمة القطرية الدوحة ليرأس وفد دولة الإمارات المشارك في القمتين الخليجية الاستثنائية، والعربية الإسلامية الطارئة، اللتين تستضيفهما دولة قطر الشقيقة لبحث تداعيات الاعتداء الإسرائيلي على أراضيها.

يضمّ وفد الدولة كلاً من: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، ومعالي محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة.

وكان في استقبال سموه، لدى وصوله والوفد المرافق في مطار حمد الدولي، الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدولة لشؤون الدفاع، وعدد من كبار المسؤولين.