النيابة العامة و«مكافحة المخدرات» يبحثان التعاون في المجالات القانونية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

بحثت النيابة العامة للاتحاد، والجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، أوجه التعاون بينهما في المجالات القانونية، وعدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب سبل تنمية آفاق التعاون المستقبلي.
جاء ذلك، خلال استقبال معالي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد، في مبنى مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في أبوظبي، معالي الشيخ زايد بن حمد آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات.
حضر اللقاء، المستشار سلطان إبراهيم الجويعد، النائب العام المساعد، وحسين معتوق آل علي، المحامي العام الأول، وسالم خليفة الغفلي، رئيس نيابة المخدرات الاتحادية، وسيف علي القمزي، مدير مكتب النائب العام للاتحاد. ومن جانب الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حضر كل من: العميد طاهر الظاهري، والمقدم سعيد العامري، والمقدم غانم السويدي، والرائد محمد الدرمكي.

