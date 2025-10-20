محمد بن راشد يهنئ ملك المغرب بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية الشقيقة والشعب المغربي الشقيق بالفوز بكأس العالم لكرة القدم للشباب.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نهنئ الشعب المغربي الشقيق.. ونهنئ جلالة الملك محمد السادس.. ونهنئ كافة الشباب في الوطن العربي بفوز منتخب الشباب المغربي بكأس العالم للشباب».

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «فوز مستحق.. وفرحة عربية.. وأمل يتجدد بكأس العالم لكرة القدم أن يكون عربياً في المستقبل القريب بإذن الله».

