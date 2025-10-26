تدريب 500 معلم على تصميم محتوى تعليمي باستخدام الذكاء الاصطناعي

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (أبوظبي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع كلية الإمارات للتطوير التربوي، برنامجاً تدريبياً نوعياً تحت عنوان «آفاق: تمكين التربويين من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي»، بمشاركة نحو 500 معلم ومعلمة من مختلف إمارات الدولة، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز جاهزية الكوادر التربوية، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التعليم.

ويهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالأدوات والمعارف اللازمة لتصميم محتوى تعليمي أكثر تخصيصاً وابتكاراً، ويتيح للمشاركين تجربة تعلُّم متكاملة تجمع بين التدريب النظري والأنشطة التطبيقية، بما يضمن فهماً عملياً لكيفية دمج الذكاء الاصطناعي في بيئات التعلم الحديثة. ويسهم البرنامج في إعداد جيل من التربويين القادرين على الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير المناهج وأساليب التقييم والتفاعل داخل الصف.

وخلال التدريب، تعرّف المشاركون على أساسيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته التربوية، وتدربوا على آليات استخدام الأدوات الذكية لتخصيص التعليم وتلبية احتياجات الطلبة الفردية. وشدّد المشاركون على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن أن يحل محل المعلم، بل يمثل أداة داعمة تمنح المعلمين الوقت للتركيز على مهام أكثر عمقاً وأهمية، مثل تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي ومهارات المستقبل لدى الطلبة. ويأتي إطلاق هذا البرنامج التدريبي مع بدء تطبيق منهج الذكاء الاصطناعي في المدارس الحكومية، إلى جانب حزمة من المبادرات الذكية الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة سابقاً، التي تستهدف تطوير أدوات التعليم وأساليبه بما يواكب التحولات التكنولوجية العالمية.

جودة

ومع التوسع في دمج الذكاء الاصطناعي في العملية التعليمية، يصبح تدريب المعلمين منهجاً مستداماً لضمان جاهزيتهم للتعامل مع الأساليب الحديثة في التعليم وتوظيف الأدوات الذكية بكفاءة، بما يعزز جودة التعليم، ويحقق التكامل بين التقنية والدور الإنساني للمعلم.