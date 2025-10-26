«الأرصاد»: طقس اليوم صحو غائم جزئياً

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية قد يصاحبها سقوط أمطار يصبح رطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها/ 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

والموج في الخليج العربي خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:38، والمد الثاني عند الساعة 04:48، والجزر الأول عند 08:10، والجزر الثاني عند الساعة 22:02، وفي بحر عُمان خفيف، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 01:00، والجزر الأول عند الساعة 17:52.