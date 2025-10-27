أحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضران أفراح المرزوقي والحمادي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن محمد المرزوقي، بمناسبة زفاف نجله خليفة على كريمة أحمد عبدالله الحمادي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

وهنأ سموه العريس ووالده وأخاه عمر حسن المرزوقي، مدير المركز الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، متمنياً للعروسين حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه حسن محمد المرزوقي، بمناسبة زفاف نجله خليفة على كريمة أحمد عبدالله الحمادي، وذلك في مجلس أم سقيم بدبي.

تهنئة

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم العريس ووالده وأخاه عمر حسن المرزوقي، مدير المركز الإعلامي بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي، متمنياً له حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.