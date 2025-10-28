اخبار الخليج / اخبار الإمارات

حمدان بن محمد يشهد حفل تخريج منتسبي الدورة الثانية من برنامج القيادة والتصميم

ابوظبي - سيف اليزيد - شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، اليوم الاثنين، حفل تخريج منتسبي الدورة الثانية من برنامج القيادة والتصميم، الذي ضمّ 38 منتسباً من القطاعين الحكومي والخاص.
وقال سموه، عبر حسابه على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «شهدتُ مساء اليوم حفل تخريج منتسبي الدورة الثانية من برنامج القيادة والتصميم، الذي ضمّ 38 منتسباً من القطاعين الحكومي والخاص، شاركوا على مدى 14 أسبوعاً في برنامج تدريبي شامل بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل... مستمرون في دعم الكفاءات الوطنية وتمكينها عبر برامج متخصصة في القطاعات الحيوية، فعليهم الرهان لتبقى دبي الأكثر ابتكاراً وإبداعاً على مستوى العالم.. وسيبقى شبابنا في قلب كل فكرة، وكل برنامج، وكل إنجاز».

