عمار بن حميد يطلع على برنامج «جاهزية عجمان القيادية»

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستثمار في الكفاءات الوطنية يعد الأساس في استدامة التميز الحكومي، مشيراً إلى أن تأهيل الكوادر البشرية، وتمكينها من أدوات المستقبل يمثلان ركيزة رئيسة لبناء مؤسسات حكومية قادرة على الابتكار وصناعة التأثير، وتحقيق تطلعات الإمارة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من برنامج «جاهزية عجمان القيادية» الذي أطلقته دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، ويعد أحد المبادرات الريادية في مجال إعداد وتأهيل قيادات الصف الثاني والقيادات المستقبلية في الحكومة.

وأشاد سموه بالبرنامج، باعتباره نقلة نوعية في تأهيل القيادات الحكومية المستقبلية وقال: «إن برنامج جاهزية عجمان القيادية خطوة استراتيجية نحو صناعة جيل جديد من القادة وصناع القرار، القادرين على استشراف المستقبل وقيادة التحول المؤسسي بكفاءة ومرونة، بما يعزز استدامة القيادة، ويدعم رؤية عجمان في بناء حكومة رشيقة وفاعلة».

وأضاف سموه أن «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإخوانه أصحاب السمو حكام الإمارات، يؤمنون بأن شباب الوطن هم رهان المستقبل، ويرون فيهم طاقة قادرة على أن تجعل دولة الإمارات في الصدارة دائماً، إذ إن كل فرد منهم مؤهل لأن يكون قائداً في موقعه».

وتابع سموه: «نعيش زمناً تتسارع فيه الأدوات، وسيكون الذكاء الاصطناعي جزءاً من حياتنا اليومية؛ ولذلك علينا أن نستعد، ونتعلم، ونتطور، ونؤمن بأن الذكاء الاصطناعي لا يقصي دور الإنسان، بل يفتح أمامه آفاقاً جديدة للابتكار والريادة».

يعتمد البرنامج الذي التحق به 30 موظفاً من 14 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة على تصميم شامل يتضمن تقييمات دقيقة للكفاءات، وهاكاثون تخصصياً لمعالجة تحديات حكومية واقعية، إلى جانب اختبارات ومقابلات لقياس مدى فاعلية المشاركين في تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير العمل الحكومي.

وفي سياق متصل، كرم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي خريجي برامج «الجاهزية المؤسسية للمستقبل» التي نظمتها دائرة الموارد البشرية، في خطوة تعكس التزام الإمارة بتعزيز كفاءة كوادرها الحكومية وتمكينهم من مواكبة التطورات المتسارعة في بيئة العمل.

شملت البرامج التدريبية التي اجتازها الخريجون دبلوم القائد التنفيذي للتحول الرقمي، ودبلوم الجاهزية للمستقبل في الذكاء الاصطناعي وعلم البيانات، وبرنامج المدرب الداخلي المعتمد، والتي تهدف إلى تطوير القدرات الحكومية وتأهيل الكوادر لقيادة التغيير المؤسسي بفاعلية.

تطوير القدرات الحكومية

ثمن سمو ولي عهد عجمان جهود دائرة الموارد البشرية لتبني المبادرات النوعية والبرامج الريادية التي تسهم في تطوير القدرات الحكومية، وتعزيز منظومة القيادة المستقبلية في الإمارة، بما يرسخ مكانة عجمان نموذجاً في الاستثمار بالإنسان وصناعة التميز المؤسسي المستدام.

من جانبه، أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن توجيهات القيادة الرشيدة ودعمها المستمر لمسيرة تطوير الكفاءات الحكومية يعدان حافزاً كبيراً لمواصلة العمل على بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة المستقبل. وأشار إلى حرص الدائرة على تنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تعزز الجاهزية المؤسسية، وتكرس ثقافة القيادة والابتكار في بيئة العمل الحكومي، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية عجمان 2030، وبناء منظومة موارد بشرية تنافسية ومستدامة تدعم استمرارية التطور الحكومي. حضر فعاليات البرنامج الدكتور سعيد سيف المطروشي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وراشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، مدير عام دائرة الموارد البشرية، وأحمد علي الرئيسي، مدير مكتب سمو رئيس المجلس التنفيذي، وعدد من كبار المسؤولين.