الإمارات.. حضور مميز في قمة «أبيك»

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد شعبان (القاهرة)

من مدينة غيونغجو الكورية، وتحت شعار «بناء غدٍ مستدام.. التواصل، الابتكار الازدهار»، تنطلق اليوم بمشاركة الإمارات، القمة الـ 32 لمنتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك»، الفعالية السنوية العالمية التي تجمع الاقتصادات الكبرى بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، من أجل تبادل الأفكار والبحث عن رؤى مشتركة لحفز التنمية المستدامة.

وتشارك الإمارات في أعمال المنتدى ضيف شرف بدعوة من، لي جيه ميونغ، رئيس جمهورية كوريا، لدعم الحوار الاستراتيجي والتعاون الدولي بين الدول الأعضاء في المنتدى، من خلال تعزيز حركة التجارة العالمية، وتشجيع الاستثمار وتضافر الجهود لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، ومناقشة سبل معالجة التحديات التي تواجه الاقتصادات الناشئة. وتحمل مشاركة الدولة في القمة أهمية كبيرة، تعكس موقعها الريادي العالمي في مجالات تطوير وتبنّي الذكاء الاصطناعي، وابتكار الحلول الشاملة للتحديات بالاستعانة بتكنولوجيا المستقبل.

علاقات متنامية

حضور الإمارات ضيف شرف بقمة «أبيك» يؤكد علاقاتها المتنامية مع القوى الاقتصادية العالمية الكبرى، ويعكس التقدير العالمي الذي تحظى به الدولة في «نوادي الكبار» اقتصادياً واستراتيجياً، سواء في قمة مجموعة السبع الصناعية و«مجموعة الدول العشرين» و«مجموعة بريكس»، ويمثّل في الوقت ذاته اعترافاً بدورها البناء في ترسيخ التعاون الدولي متعدد الأطراف، والعمل المشترك من أجل تعزيز الاستقرار الاقتصادي العالمي، ومواجهة التحديات العالمية المشتركة، خاصة في مجالات أمن الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

«بناء غدٍ مستدام»

ويأتي الحضور الإماراتي انسجاماً مع شعار القمة «بناء غدٍ مستدام» بعد تحقيق الإمارات أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة، كما يمكن أن تتيح القمة فرصاً للتعاون في التقنيات المتقدمة، والابتكار، والتحول الرقمي، مما يتماشى مع جهود الإمارات لتكون مركزاً للابتكار في الثورة الصناعية الرابعة.

«الإمارات 2031»

وتشارك الإمارات في قمة «أبيك» برصيد كبير من العمل المناخي الذي يتضمن تدشين مؤسسات واستضافة فعاليات متخصصة في التصدي للخطر المناخي، وتتوافق مع رؤية «نحن الإمارات 2031» من خلال الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في أن تُصبح واحدة من أفضل الاقتصادات في العالم، من خلال التركيز على الابتكار والاستدامة والشراكات الدولية.

الذكاء الاصطناعي

ويوجد انسجام كبير بين شعار قمة أبيك، «بناء غدٍ مستدام.. التواصل، الابتكار الازدهار» وأجندة الإمارات التنموية التي تُركِّز على الاستدامة والتقنيات المتقدمة والتحول الرقمي، حيث قادت الإمارات جهوداً رائدة في دعم الاستدامة والطاقة النظيفة والتحول الرقمي من خلال استراتيجيات طموحة، واستثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة والمحايدة مناخياً من خلال تبنّيها استراتيجيات، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050»، «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050» لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

رصيد الإنجازات

وتشارك الإمارات في «أبيك» برصيد كبير من الإنجازات في مجال الذكاء الاصطناعي، ففي «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» الصادر عن مؤسسة «أوكسفورد إنسايتس» لعام 2024، والذي شمل 193 دولة، جاءت الإمارات في صدارة المنطقة، حيث استند المؤشر إلى كفاءة الحكومة، وتطور قطاع التكنولوجيا، وتوافر البيانات والبنية التحتية، وجميعها مجالات تتقدم فيها الإمارات بثقة.

20 ضعفاً

نجحت الإمارات، عضو شرف القمة، في طرح مبادرات لتعزيز نظام التجارة العالمي، خاصة أن التجارة أسهمت في نمو اقتصاد الدولة 20 ضعفاً خلال 50 عاماً، وفي يناير 2023، أطلقت الإمارات مبادرة «تكنولوجيا التجارة» بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، لتسريع رقمنة سلاسل التوريد الدولية، وتعزيز الإجراءات الجمركية، وتحسين وصول البلدان النامية إلى نظام التجارة العالمي.

21 اقتصاداً

يجمع منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك» 21 اقتصاداً (19 دولة + هونج كونج وتايبيه الصينية)، والدول الأعضاء: جمهورية كوريا، الولايات المتحدة الأميركية، اليابان، أستراليا، بروناي، كندا، إندونيسيا، ماليزيا، نيوزيلندا، الفلبين، سنغافورة، تايلاند، الصين، المكسيك، بابوا غينيا الجديدة، تشيلي، بيرو، روسيا، وفيتنام.