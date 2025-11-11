حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة وفاء بنت بندر

ابوظبي - سيف اليزيد - بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى، حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية إلى أخيهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبروا فيها عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة وفاء بنت بندر بن خالد بن عبدالعزيز آل سعود.

كما بعث سمو أولياء العهود ونواب الحكام برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.