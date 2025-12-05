عمار بن حميد: ماضون في تعزيز جاهزيتنا للمستقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بعجمان، أمس، وفداً من شركة Meta «ميتا»، لبحث التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتنمية الاقتصاد الرقمي. ورحّب سمو ولي عهد عجمان بوفد الشركة العالمية، مشيداً بدور (ميتا) بوصفها إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وقال سموه إن عجمان تسعى إلى بناء شراكات نوعية مع الشركات التقنية الكبرى، بما يدعم حضورها الرقمي والاقتصادي، ويعزّز موقعها كوجهة جاذبة للاستثمار والابتكار، ويخدم خططها المستقبلية في مجال الحكومة الرقمية.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي أن حكومة عجمان ماضية في تعزيز جاهزيتها للمستقبل، وترسيخ مكانتها إمارة ذكية قادرة على استثمار التكنولوجيا في خدمة الإنسان والمجتمع.

ضم وفد الشركة فارس عقاد المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومريم بنت عبيد المهيري مديرة السياسات العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، وأحمد شحادة رئيس الشؤون الحكومية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ميتا.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، والشيخ محمد بن عمار، والدكتور مروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، ومحمد عبدالله الكعبي المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي لحكومة عجمان.