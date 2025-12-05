حمدان بن محمد يلتقي قيادات الصف الثاني لدائرة المالية بحكومة دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عدداً من قيادات الصف الثاني بدائرة المالية في حكومة دبي.

واطلع سموه على الدور الذي تقوم به الكفاءات القيادية والكوادر المتخصّصة في المجالات المالية، في تمكين تحقيق أهداف خطة دبي 2033 بأجندتيها الاقتصادية والاجتماعية، لجعل دبي ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، ومن أفضل ثلاث مدن عالمياً في مستوى المعيشة.

وأكد سموه أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الحكومية يمثل ركيزة أساسية في مسيرة دبي المستقبلية، مشيراً إلى أن تمكين قيادات الصف الثاني وإكسابهم الخبرات المتقدمة يعزّز جاهزية حكومة دبي، ويرسّخ قدرتها على تنفيذ خططها التنموية بروح مبتكرة وكفاءة عالية.

ولفت إلى أهمية الاستمرار في تبني منهجيات وأدوات جديدة تدعم مرونة منظومة العمل الحكومي، بما يضمن استدامة معدلات النمو والتنافسية التي يتمتع بها اقتصاد دبي.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بالدور النوعي والمؤثر الذي يقوم به قيادات القطاع المالي في دبي في ترسيخ تنافسيته العالمية، عبر المساهمة في تطوير سياسات مالية مدروسة قائمة على البيانات، وتصميم أطر تنظيمية مرنة جاهزة للتحولات والفرص التي يحملها المستقبل للقطاع المالي، وتبنّي أحدث تطبيقات التكنولوجيا المالية، وترسيخ أفضل الممارسات العالمية في قطاع الخدمات المالية الشاملة، لا سيما بعد تصدّر دبي مؤخراً المرتبة الأولى في التصنيف المستقبلي لمؤشر المراكز المالية العالمية.