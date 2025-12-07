شرطة أبوظبي توجه تنبيها إلى الجمهور

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي، مساء اليوم، سائقي السيارات إلى توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية الأفقية أثناء تشكل الضباب.

كما دعت الشرطة، في حسابها على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي السائقين "للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية".

من جانبه، نشر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بوجود "فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية".

وأضاف المركز، على منصة "إكس"، أن فرصة تشكل الضباب ستكون من الساعة 01:00 حتى 10:00 يوم 08/12/2025 على "بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غربا".