حاكم رأس الخيمة يستقبل رئيس جمهورية الإكوادور

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، اليوم، فخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور، الذي يزور البلاد حالياً.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بفخامة رئيس الإكوادور والوفد المرافق له، وبحث معه سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون وتنميتها في مختلف المجالات، بما يدعم الأولويات التنموية ويحقق الطموحات والتطلعات.

وجرى خلال اللقاء استعراض عددٍ من الموضوعات المتصلة بمسارات التعاون والعمل المشترك بين رأس الخيمة والإكوادور في العديد من القطاعات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إلى جانب تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب فخامة رئيس جمهورية الإكوادور عن شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكداً اعتزاز بلاده بالعلاقات المتميزة والمتنامية التي تربطها مع دولة الإمارات، وبمكانتها البارزة على المستويين الإقليمي والدولي.

كما أشاد فخامته بالدور الذي تضطلع به إمارة رأس الخيمة على صعيد التنمية الاقتصادية والاستثمارية للدولة، معرباً عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الثنائي واستكشاف فرص التعاون والشراكة.

حضر اللقاء، سعادة إبراهيم سالم العلوي سفير فوق العادة ومفوض غير مقيم لدولة الإمارات لدى جمهورية الإكوادور، وعدد من كبار المسؤولين.