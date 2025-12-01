حمدان بن زايد: سطروا أسمى معاني الانتماء

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد) أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أن شهداء الإمارات رسموا بدمائهم الطاهرة ملامح العزة والكرامة، وسطروا بتضحياتهم أسمى معاني الوفاء والانتماء.

وقال سموه، عبر منصة «إكس»، أمس، بمناسبة يوم الشهيد: «في يوم الشهيد، نستحضر بطولات أبناء الإمارات الذين سطروا بتضحياتهم أسمى معاني الوفاء والانتماء، فبدمائهم الطاهرة رُسمت ملامح العزة والكرامة».

وأضاف سموه: «رحم الله شهداء الوطن، وأسكنهم فسيح جناته، وجعل سيرتهم العطرة نبراساً لأبنائنا في مسيرة العطاء».

