الأردن يطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية من اتفاق غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

دعا وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إلى الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وطالب بالمضي نحو المرحلة الثانية منه.

وأكد الصفدي خلال استقباله في عمّان أمس، تاكيشي أوكوبو، المساعد الخاص لوزير خارجية اليابان والمسؤول عن ملف إعادة إعمار غزة، «ضرورة تكاتف الجهود للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ بنوده كاملة، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الفورية والكافية إلى القطاع دون عوائق». وطالب بـ«المضي نحو بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة، وربط تحقيق الاستقرار بأفق سياسي واضح لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين». وثمن الوزير الأردني دعم اليابان المتواصل للجهود الإنسانية في غزة، وتنسيقها المستمر مع الأردن في سياق العمل الدولي المشترك لوقف الكارثة الإنسانية في غزة.

وفي السياق، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، على أنه يجب عدم السماح لإسرائيل بعرقلة المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وقال الأنصاري في تصريحات صحفية، إنه «لا ينبغي السماح لإسرائيل بأن تعطل تنفيذ اتفاق غزة والانتقال إلى المرحلة الثانية»، لافتاً إلى أن «العمل جارٍ من خلال الطرف الفلسطيني على استخراج الجثمانين المتبقيين وقطع الطريق أمام أي حجج إسرائيلية».

ولفت الأنصاري إلى أن «قطر والشركاء في المنطقة يسعون إلى التحول من المرحلة الأولى للمرحلة الثانية، وبالتالي الوصول إلى سلام مستدام يمكن من خلاله إنهاء حالة الحرب بشكل شامل في قطاع غزة»، مشيراً إلى أن «هناك تحديات كبيرة للوصول إلى هذا المستوى في الهدنة، ولكن التركيز الآن هو على إبقاء هذه الهدنة بما يكفي للوصول إلى حل سياسي».