القضاء المصري يبطل نتائج 26 دائرة بانتخابات مجلس النواب

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر، نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، جراء وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها.

جاء ذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء المصرية الرسمية (أ ش أ)، في وقت متأخر مساء أمس الأول، بشأن طعون تقدم بها مرشحون في تلك المرحلة التي أُجريت يومي 10 و11 نوفمبر في 14 محافظة من أصل 27.

وسبق أن أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر، إعادة الاقتراع في 19 دائرة من أصل 70 دائرة في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى، بعد رصد مخالفات، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر. وأفادت وكالة الأنباء المصرية، بأن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء السبت، أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب. وقضت المحكمة ببطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات، بحسب الوكالة دون تفاصيل.

وأضافت الوكالة أن الطعون المقدمة للمحكمة تراوحت بين الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها.

ويبلغ عدد الناخبين في مصر نحو 69 مليون ناخب من أصل حوالي 108 ملايين نسمة.