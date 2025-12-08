اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

0 نشر
0 تبليغ

الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً خاصة غرباً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وتتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 15:24 والمد الثاني عند الساعة 06:08 والجزرالأول عند الساعة 10:09 والجزر الثاني عند الساعة 41:22.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 05 :12 والمد الثاني عند الساعة 01:33 والجزر الأول عند الساعة 18:45 والجزر الثاني عند الساعة 07:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى
أبوظبي 30   19   90   30
دبي 31  18   70  35
الشارقة 30 17   80  20
عجمان 30 19   80  25
أم القيوين 31 20   70   30
رأس الخيمة 30 16   70  30
الفجيرة 27 20   85  60
العين 30 19   70  20
ليوا 30  18   70  30
الرويس 27  21   90  40
السلع 26  20   90  50
دلـمـا 27  21   85  55
طنب الكبرى / الصغرى 29  24   80   30
أبو موسى 29  24   80  30

 

الكلمات الدلائليه
آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا