محمد بن سعود: قيادتنا تحرص على الارتقاء بجودة حياة المواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

قام سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أول أمس، بزيارة تفقدية إلى المناطق الشمالية في الإمارة، شملت الجير وشعم ووادي شعم وخورخوير وغليلة والمناطق المجاورة لها، وذلك في إطار حرص سموه على متابعة أوضاع السكان، والاطلاع على مستوى الخدمات المقدمة لهم.

والتقى سموه، خلال الجولة، أهالي المناطق، ناقلاً إليهم تحيات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، واطمأن على أحوالهم، مستمعاً إلى احتياجاتهم في مختلف المجالات الخدمية والتنموية.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة، حرص القيادة الرشيدة على متابعة شؤون المواطنين بشكل مباشر، والعمل على توفير كل ما من شأنه الارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز التنمية المتوازنة في مختلف مناطق الإمارة.

رافق سموه، خلال الزيارة، الشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.