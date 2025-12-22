763 مستفيداً يشهدون «غراس الشتاء» في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، عن إحصاءات برنامج «غِراس الشتاء 2025»، الذي أطلقته تحت شعار «غِراس القيم ونور المستقبل»، والمخصص للفتيات من عمر 7 إلى 16 عاماً، خلال الفترة من 8 إلى 18 ديسمبر 2025، في سبعة مواقع في دبي، وذلك في إطار تحقيق استراتيجية الدائرة «أقرب إلى المجتمع». وشهد «غراس الشتاء» حضور أكثر من 763 مستفيداً، قدّمته 43 معلمة وبمساندة 64 متطوعة، عبر 29 فصلاً تعليمياً، تخللها تنفيذ 188 ورشة تعليمية، وبإجمالي 497 ساعة تعليمية.

وأكدت شيخة سلطان المري، مدير إدارة البرامج المعرفية الإسلامية، ومسؤولة مبادرة «غراس الشتاء»، أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس الإقبال المتزايد على البرنامج والثقة المجتمعية بمضامينه وأهدافه.