محمد بن سعود: إعداد أجيال متسلحة بالقيم الدينية والوطنية

ابوظبي - سيف اليزيد - رأس الخيمة (وام)

شهد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، إطلاق منصة «غراس القرآن»، وذلك في جامع الشيخ خليفة الكبير بإمارة رأس الخيمة، بحضور عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وحضر التدشين الشيخ زايد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعمير المهيري، نائب الأمين العام لقطاع الشأن المحلي في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، والدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، المدير العام لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، إلى جانب أعضاء مجلس إدارة المؤسسة.

وقام سمو ولي عهد رأس الخيمة بجولة في رحاب الجامع، اطلع خلالها على نماذج من حلقات تحفيظ القرآن الكريم التابعة لمؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، واستمع إلى تلاوات من آيات الذكر الحكيم، مشيداً بالجهود التي تبذلها المؤسسة في إعداد أجيال متسلحة بالقيم الدينية والوطنية، وببرامجها التعليمية الهادفة التي تخدم مختلف فئات المجتمع، وتسهم في ترسيخ منظومة القيم الأصيلة.

ويأتي إطلاق منصة «غراس القرآن» في إطار شراكة استراتيجية بين مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، كمبادرة مجتمعية تهدف إلى دعم حفظة القرآن الكريم، وتمكينهم من مواصلة تعليم كتاب الله وحفظه، بما يسهم في تعزيز بناء الفرد والأسرة والمجتمع على القيم الإسلامية السمحة، وبما ينسجم مع مستهدفات «عام الأسرة 2026».

وتضمّن الحفل كلمة لمعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، أكد فيها أن القرآن الكريم يُعد منبعاً أصيلاً للقيم الحضارية التي تبني الإنسان وترتقي بالمجتمعات، مشيداً بجهود دولة الإمارات في العناية بالقرآن الكريم ودعم تعليمه عبر الحلقات والمراكز والمسابقات، ومؤكداً أن منصة «غراس القرآن» تمثل إضافة نوعية لمسيرة خدمة كتاب الله، وتيسير تعلمه لمختلف فئات المجتمع.

كما شمل البرنامج عرضاً مرئياً تعريفياً بالمنصة، وأهدافها وآلية المشاركة فيها، ودورها في دعم تعليم وحفظ القرآن الكريم عبر مبادرات مستدامة.

من جانبه، أكد الشيخ صقر بن خالد بن حميد القاسمي، أن إطلاق منصة «غراس القرآن» يشكل خطوة استراتيجية تعكس التزام المؤسسة بتعزيز حضور القرآن الكريم في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، ومواكبة توجهات الدولة في دعم الأسرة، وترسيخ القيم الإيجابية، معرباً عن شكره للقيادة الرشيدة على دعمها المتواصل للمبادرات القرآنية والمجتمعية.

نموذج رائد

أشاد الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي بحضور ومتابعة سمو ولي عهد رأس الخيمة لإطلاق المنصة، مؤكداً أن «غراس القرآن» تمثل نموذجاً رائداً للشراكة المؤسسية الفاعلة مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

حضر الحفل الشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الخيرية.