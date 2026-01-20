جامعة خليفة تستعرض الجيل القادم من الروبوتات في "يومكس"

ابوظبي - سيف اليزيد - تستعرض جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، في جناحها بمعرض ومؤتمر الأنظمة غير المأهولة "يومكس 2026" الذي انطلقت فعالياته اليوم، مجموعة من البحوث والتكنولوجيات المتقدمة في الجيل القادم من الروبوتات والذكاء الاصطناعي والمركبات الجوية غير المأهولة والأنظمة الآمنة.

وتعرض شركة مشاريع جامعة خليفة، ذراع الأعمال التجارية في الجامعة، ثلاثة مشاريع تكنولوجية ذات إمكانيات واعدة، بما يتماشى مع رسالة الشركة المتمثلة في منح الأولوية للفرص الاستثمارية الجاهزة وبناء استراتيجيات فعالة للتسويق التجاري وتحديد شركاء استراتيجيين من القطاعين الصناعي والمالي.

وتشمل المشاريع نظام طاقة ودفع مدعوم بالذكاء الاصطناعي للطائرات من دون طيار، ومنصات التنقل الجوي المتقدم ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وجهاز استشعار لمسي يعتمد على الرؤية لتقييم مستوى نُضج الفاكهة ونضارتها دون إتلافها.

وقال البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، إن مشاركة الجامعة في يومكس 2026 تعكس التزامها بتطوير تكنولوجيات تحول البحوث المتقدمة إلى حلول قابلة للتطبيق لإحداث تأثير على الصعيدين الوطني والعالمي، مشيرا إلى أن هذه التكنولوجيات تجسد حرص الجامعة على الريادة في مجال التنقل الجوي الآمن والمتقدم، كما تدعم أيضًا رؤية دولة الإمارات لتحقيق مستقبل ذكي وآمن ومستدام. وتتضمن بعض التكنولوجيات المعروضة في منصة جامعة خليفة خلال المعرض نظاما متقدما للطائرات من دون طيار ذاتية التشغيل يعتمد على الذكاء الاصطناعي، وطائرة من دون طيار مخصصة لمهام مكافحة الحرائق، صممت لتحسين مستويات السلامة والكفاءة في سيناريوهات الاستجابة للطوارئ. وتستعرض جامعة خليفة كذلك المسبار القمري الذي طوره مركز الابتكار والبحوث المتقدمة في الجامعة، ومنظومة روبوتية محاكية للبحث الميداني تتيح مراقبة طيور الحُبارى.

ويشهد الحدث أيضا عرض منصة "نيوروويف" للذكاء الاصطناعي والمدعومة بالجيل الخامس من تكنولوجيا الاتصالات والمعززة لتحقيق إنتاجية عالية وتقليل زمن الاستجابة، ما يوفر حوسبة آمنة وقابلة للتطوير وموفرة في استهلاك الطاقة. كما تعرض "جيناي" وهي منصة رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تستفيد من الذكاء التوليدي لتعزيز عمليات صنع القرارات البشرية، ما يتيح للمشغلين مراقبة حركة الطائرات من دون طيار وضمان الامتثال على نطاق واسع والتقييم السريع للامتثال والاستجابة بثقة، بما يعزز سلامة المجال الجوي. ويمكن لزوار المعرض الاطلاع على نظام الدفع الكهربائي الذكي الهجين المدعوم بالذكاء الاصطناعي "آي إتش إي بي إس" لمنصات الإقلاع والهبوط العمودي للمركبات الجوية غير المأهولة ومنصات التنقل الجوي المتقدم، والذي يقدّم كفاءة محسّنة ومدى طيران أطول، وانبعاثات أقل.