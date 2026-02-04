ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.
وأوضحت أن هذا القرار يسري اعتباراً من 9 فبراير 2026، وفيما يلي التغييرات التي طرأت على السرعات:
الموقع الأول: طريق أبوظبي - العين(E22)
النطاق: من تقاطع النهضة وحتى تقاطع بني ياس (بالاتجاهين).
السرعة السابقة: 160 كم/ساعة.
السرعة الجديدة: 140 كم/ساعة.
الموقع الثاني: طريق أبوظبي - العين (E22)
النطاق: من تقاطع بني ياس وحتى قبل مجمع الجسور (بالاتجاهين).
السرعة السابقة: 140 كم/ساعة.
السرعة الجديدة: 120 كم/ساعة.
الموقع الثالث: طريق الروضة (E30)
النطاق: في الاتجاهين (بين مصفح ومدينة محمد بن زايد كما يظهر في الخريطة).
السرعة السابقة: 120 كم/ساعة.
السرعة الجديدة: 100
ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، حرصًا على سلامتهم.
— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility)
تعلن اللجنة المشتركة للسلامة المرورية عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي، وتدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، حرصًا على سلامتهم. pic.twitter.com/TQm5enwCVp— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) February 4, 2026