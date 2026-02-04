ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

وأوضحت أن هذا القرار يسري اعتباراً من 9 فبراير 2026، وفيما يلي التغييرات التي طرأت على السرعات:

الموقع الأول: طريق أبوظبي - العين(E22)

النطاق: من تقاطع النهضة وحتى تقاطع بني ياس (بالاتجاهين).

السرعة السابقة: 160 كم/ساعة.

السرعة الجديدة: 140 كم/ساعة.

الموقع الثاني: طريق أبوظبي - العين (E22)

النطاق: من تقاطع بني ياس وحتى قبل مجمع الجسور (بالاتجاهين).

السرعة السابقة: 140 كم/ساعة.

السرعة الجديدة: 120 كم/ساعة.

الموقع الثالث: طريق الروضة (E30)

النطاق: في الاتجاهين (بين مصفح ومدينة محمد بن زايد كما يظهر في الخريطة).

السرعة السابقة: 120 كم/ساعة.

السرعة الجديدة: 100

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، حرصًا على سلامتهم.

تعلن اللجنة المشتركة للسلامة المرورية عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي، وتدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، حرصًا على سلامتهم. pic.twitter.com/TQm5enwCVp — أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) February 4, 2026

— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility)