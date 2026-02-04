اخبار الخليج / اخبار الإمارات

تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية، عن تخفيض حدود السرعة المسموحة على بعض الطرق الرئيسية في أبوظبي.وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة إكس.

وأوضحت أن هذا القرار يسري اعتباراً من 9 فبراير 2026، وفيما يلي التغييرات التي طرأت على السرعات:

الموقع الأول: طريق أبوظبي - العين(E22) 
 النطاق: من تقاطع النهضة وحتى تقاطع بني ياس (بالاتجاهين).
 السرعة السابقة: 160 كم/ساعة.
 السرعة الجديدة: 140 كم/ساعة.
الموقع الثاني: طريق أبوظبي - العين (E22)
 النطاق: من تقاطع بني ياس وحتى قبل مجمع الجسور (بالاتجاهين).
 السرعة السابقة: 140 كم/ساعة.
 السرعة الجديدة: 120 كم/ساعة.
الموقع الثالث: طريق الروضة (E30)
 النطاق: في الاتجاهين (بين مصفح ومدينة محمد بن زايد كما يظهر في الخريطة).
 السرعة السابقة: 120 كم/ساعة.
 السرعة الجديدة: 100

ودعت السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة والسرعات المحددة، حرصًا على سلامتهم.

 

 

— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility)
