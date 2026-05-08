شرطة أبوظبي تحذر من الاستخدام الخاطئ للدراجات الكهربائية "السكوتر"

ابوظبي - سيف اليزيد - حذّرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن أسبوع المرور الخليجي وبالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم من خطورة استخدام الدراجات الكهربائية "السكوتر" في الأماكن غير المخصصة لسيرها، وبدون الالتزام بوسائل الحماية والسلامة، لما قد يسببه ذلك من حوادث وإصابات تهدد سلامة مستخدمي الطريق.

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية أهمية الالتزام باستخدام "السكوتر" في المسارات والأماكن المخصصة والآمنة، والابتعاد عن الطرقات العامة والمناطق المزدحمة بالمركبات، حفاظًا على سلامة مستخدميها والآخرين، مشددة على ضرورة التقيد بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء الاستخدام.

ودعت الآباء إلى تحمل مسؤولياتهم في متابعة الأبناء ومراقبتهم أثناء استخدام "السكوتر"، والتأكد من إلتزامهم بارتداء معدات الحماية الشخصية، ومنها خوذة الرأس وواقي الركبتين والمرفقين، إلى جانب توعيتهم بالسلوكيات الآمنة لتجنب الحوادث والإصابات.

وأوضحت أن تعزيز الوعي المروري والالتزام باستخدام وسائل التنقل الحديثة بشكل آمن يسهمان في حماية الأرواح وتعزيز سلامة المجتمع، ضمن جهودها المستمرة لتحقيق الأولوية الاستراتيجية «أمن الطرق الذكي».