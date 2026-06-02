أنور قرقاش: من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق.. ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المُتضخِّم

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن جميع الدول من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، تدفع ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتُضخِّم.



وقال معاليه، عبر حسابه على منصة «إكس»: «من الخليج العربي إلى اليمن ولبنان والعراق، ندفع جميعاً ثمن الطموح الإيراني الإقليمي المتضخم. لا يمكن أن يكون دور أي دولة في الإقليم على حساب الأمن والاستقرار والازدهار المشترك، المراجعة مطلوبة وحتمية، وعلى أسس واضحة: احترام السيادة، وحُسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الآخرين».