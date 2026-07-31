طقس صحو ورياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر السحب شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي خفيفا. ويحدث المد الأول عند الساعة 15:45 والمد الثاني 02:39، والجزر الأول عند الساعة 09:09، والجزر الثاني عند الساعة 20:36.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفا كذلك. ويحدث المد الأول عند الساعه 11:41 والمد الثاني 23:35، والجزر الأول عند الساعة 17:55 والجزر الثاني عند الساعة 05:36

وفي ما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 47 30 75 20

دبي 46 31 75 25

الشارقة 46 30 75 25

عجمان 44 31 80 25

أم القيوين 44 31 80 25

رأس الخيمة 46 31 75 25

الفجيرة 43 32 85 30

العـين 47 33 60 20

ليوا 47 32 75 20

الرويس 37 29 85 30

السلع 42 30 85 30

دلـمـا 39 31 90 40

طنب الكبرى 38 32 90 40

طنب الصغرى 38 32 90 40

أبو موسى 38 31 90 40.