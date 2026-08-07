تنويه من شرطة "أبوظبي" للسائقين

ابوظبي - سيف اليزيد - بثت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، مقطع فيديو توعوياً يوثق عدداً من الحوادث المرورية الناتجة عن توقف مركبات في وسط الطريق، وما ترتب عليها من حوادث متتالية بسبب عدم انتباه السائقين والانشغال بغير الطريق أثناء توقف حركة السير. وفق الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي على منصة "إكس".

وأكدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي أن التوقف في وسط الطريق، سواء بسبب تعطل إطار المركبة أو لأي ظرف طارئ، يشكل خطراً بالغاً على مستخدمي الطريق، داعية السائقين إلى مواصلة السير إلى أقرب مخرج أو مكان آمن متى ما أمكن ذلك، حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضحت أنه في حال تعذر تحريك المركبة، يجب الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم (999) لطلب المساندة، بما يسهم في سرعة التعامل مع الحالة، ويحد من وقوع الحوادث الجسيمة والخطيرة، ويحافظ على انسيابية الحركة المرورية.

كما دعت السائقين إلى الإلتزام بالتركيز الكامل أثناء القيادة، وعدم الانشغال بغير الطريق، والاستعداد للتعامل مع أي طارئ مروري، مؤكدة أن الانتباه واليقظة يسهمان في تجنب مفاجآت الطريق واتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

— شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) This is a Twitter Status