الإمارات تطرح 5 أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول "بريكس"

ابوظبي - سيف اليزيد - طرحت دولة الإمارات خمس أولويات لتعزيز التعاون التعليمي بين دول مجموعة "بريكس"، تشمل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة ومهارات المستقبل والابتكار والتقنيات الناشئة والاعتراف بالمؤهلات وتطوير القيادات الأكاديمية بما يدعم بناء منظومات تعليمية أكثر مرونة وارتباطاً باحتياجات سوق العمل.

جاء ذلك خلال مشاركة الدولة في الاجتماع الثالث عشر لوزراء التعليم في دول "بريكس"، الذي عقد في مدينة بوبانسوار بولاية أوديشا في جمهورية الهند، برئاسة سعادة الدكتور أحمد سلطان الشعيبي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الشعيبي أن التعليم يمثل أحد أهم الاستثمارات الاستراتيجية لدولة الإمارات، مشيراً إلى مواصلة تطوير منظومة تعليمية مرنة قائمة على الابتكار تمكّن الطلبة من اكتساب المهارات اللازمة لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية وتعزز جاهزيتهم لسوق العمل المستقبلي.

واستعرض الوفد تجربة الإمارات في تطوير منظومة قائمة على المهارات ومنصة "مهارات الإمارات" والإطار الوطني للمؤهلات إلى جانب جهود تبسيط الخدمات التي أسفرت عن إلغاء أكثر من 400 إجراء والاستغناء عن أكثر من 180 مستنداً داعماً.

كما دعا إلى توسيع التعاون بين دول المجموعة في الاعتراف بالمؤهلات وتنقل الطلبة والأكاديميين والباحثين وتطوير القيادات الأكاديمية وتعزيز البحث والابتكار.

وشهد الاجتماع اعتماد إعلان وزراء التعليم لدول "بريكس"، بما يعزز التعاون في تطوير المهارات والتنقل الأكاديمي والاستخدام المسؤول للتقنيات الناشئة.